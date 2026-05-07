6日、川崎市で55歳の女性がひき逃げされ死亡した事件で、トラック運転手の男が逮捕されました。姥貝晴樹容疑者は、6日、川崎市中原区をトラックで走行中、横断歩道上にいた日野敬子さんをはねて死亡させそのまま逃走した疑いが持たれています。警察によりますと事件が報道されているのを見た姥貝容疑者が、自分かもしれないと思い自ら警察に通報してきたということです。現場に残されていた破片や車の部品が姥貝容疑者のトラックと