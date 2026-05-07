タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新。5日に横浜BUNTAIで開催された大会をもって、10年間の現役生活にピリオドを打った義娘でプロレスラーの凛さんの引退について、緊迫の舞台裏と感謝の想いをつづった。【映像】「凛ちゃんに似てる！」と話題の娘・寿々ちゃん「感謝！感謝！のゴールデンウィーク」というタイトルでブログを更新した北斗は、凛さんの引退について「我が家のゴールデンウィーク中のメインイベント」と