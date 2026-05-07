ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が受け入れ先の島に向かっています。スペイン保健相は6日、クルーズ船がカナリア諸島に到着した後、乗客・乗員らに適切な検査や処置を実施し、それぞれの国に帰国させる方針を示しました。一方、地元の知事は、船の運航会社からカナリア諸島テネリフェ島への入港要請があったと明らかにしましたが、情報共有が不十分だとして、受け入れに反対しています。テネリフェ島の島民：大