【GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-（再販）】 受注期間：5月8日10時～ 発送月：10月下旬予定 価格：23,100円 メガハウスは、フィギュア「GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY-」再販分の予約を全国のホビーショップ、