【Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション】 10月下旬 発売予定 受注期間：5月8日10時～ 価格：33,000円 メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション」を全国のホビーショップやWeb通販サイトにて10月下旬に