NewJeansの所属事務所ADORが、ミンジの今後の活動について立場を明らかにした。ADORは5月7日、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、ミンジの活動について「内部的に議論を続けている」と伝えた。【写真】復帰の兆し？ミンジの誕生日を祝う投稿またADOR側は、「具体的な事項については現時点でお伝えできる立場ではないが、全体的に前向きな方向で協議が続いている状況だと理解してほしい」と慎重にコメントした。この日、NewJeans