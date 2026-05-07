TOMORROW X TOGETHER（TXT）のボムギュが、BTS・JINとの親交を明かした。ボムギュは、5月6日に韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』にゲスト出演した。【写真】「新たな聖地」誕生！ボムギュ、大阪散策SHOT放送で、MCから「ワールドクラスのルーティンを送っているそうだが？」と尋ねられたボムギュは、「BTSのJIN兄さんと仲が良い。ソクジン兄さんもゲームが好きで、僕もゲームが好きなので、休みの日はいつもソ