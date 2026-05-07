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【B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ ノーブルホワイトバニーVer.】 受注期間：5月8日10時～6月下旬 発送月：10月下旬予定 価格：39,600円 メガハウスは、フィギュア「B-style コードギアス 反逆のルルーシュ ヴィレッタ・ヌゥ ノーブルホワイトバニーVer.」の予約をプレミアムバンダイ