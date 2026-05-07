【Lucrea THE KING OF FIGHTERS '98 不知火舞】 10月下旬 発売予定 受注期間：5月8日10時～7月上旬 価格：25,300円 メガハウスは、フィギュア「Lucrea（ルクリア） THE KING OF FIGHTERS '98 不知火舞」を10月下旬にプレミアムバンダイ、あみあみ、DMM.comなどにて発売する。価格は25,300円。受注期間は5月8日10時から7月上旬まで。 「THE KING OF FIGHTER