【Ultimate Article シャドームーン】 受注期間：5月8日10時～7月上旬 発送月：10月下旬予定 価格：40,700円 メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article シャドームーン」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみ、でじたみん、ボークス、イエローサブマリン（一部店舗を除く）で5月8日10時から7月上旬まで受け付ける。価格