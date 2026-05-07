【「トランスフォーマー」新商品】 5月13日 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、玩具「トランスフォーマー」新商品を5月13日に予約受付を開始する。 5月に予約開始される新商品は、「ミッシングリンク」、「トランスフォーマーニューレジェンズ」、「スタジオシリーズ」の3シ