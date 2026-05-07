Googleがブラウザ向けのAIエージェント「Project Mariner」のサービスをひっそりと終了していたことが明らかになりました。Project Marinerhttps://labs.google.com/mariner/landingGoogle shuts down Project Mariner | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/925559/google-project-mariner-shut-downProject MarinerはGoogleが2024年12月に発表したブラウザ上の情報を理解して自動操作できるAIエージェントです。当初は信頼で