あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「海老のチリソース煮」の略語は？「海老のチリソース煮」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「えびチリ」でした！えびチリは、殻をむいたエビを、豆板醤・ケチャップ・ショウガなどをあわせたソースで