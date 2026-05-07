女優でモデル、アーティストの池田エライザが、テーマパークを楽しむプライベートショットを公開した。「ＥＬＡＩＺＡ」名義で音楽活動も行う池田は７日までにインスタグラムで、「大阪でのＬＩＶＥの翌日はＵＳＪどんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見てもユニバ帰りだった。笑」と記し、４日に大阪で行ったライブの翌日にユニバーサルスタジオジャパンを訪れたショットをアップした。この投稿には、