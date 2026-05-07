フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は７日、お笑い芸人「スカチャン」ヤジマリー。が詐欺被害に遭ったことを報じた。ヤジマリー。はスプレー缶を使ったネタが人気で番組は「所属する吉本興業の中で去年、最も学園祭に呼ばれた人気芸人です」と紹介した。そのヤジマリー。が商売道具のスプレーで詐欺被害に遭ったことを自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで告白したことを伝えた。ヤジマリー。は