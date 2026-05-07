あなたは読めますか？突然ですが、「蜆」という漢字読めますか？お味噌汁の具材として定番の、あの小さな二枚貝のことです。気になる正解は……「しじみ」でした！蜆は、淡水や汽水域に生息する小型の貝です。古くから滋養強壮に良い食材として重宝されており、肝臓の働きを助ける成分が豊富に含まれていることでも知られています。実際の使い方としては、「二日酔いの朝に蜆のお味噌汁を飲むと体が温まる」や「宍道湖は全国でも有