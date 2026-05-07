あなたは読めますか？突然ですが、「嗾ける」という漢字読めますか？日常会話でも耳にする言葉ですが、漢字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「けしかける」でした！「嗾ける」とは、相手をおだてたり勢いづけたりして、自分の思う通りの行動をさせるように仕向けることを意味します。また、もともとは犬などの動物を勢いよく追い立てて、相手に襲いかからせるという意味でも使わ