７日午前８時１５分頃、岩手県八幡平市西根寺田の山林で、倒れている女性を岩手署などが発見した。女性は心肺停止の状態で、全身には獣に引っかかれたような傷があり、同署はクマに襲われた可能性があるとみて、女性の身元を調べている。同署によると、６日朝に近くに住んでいる６０歳代の女性が山菜採りに出かけたまま行方不明になっていて、７日朝から警察や消防などが捜索していた。