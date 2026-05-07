福島県の磐越自動車道で6日朝、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突し男子生徒1人が死亡した事故で、その後の警察の捜査により、マイクロバスに乗っていた21人のうち18人が重軽傷と判明しました。警察によりますとマイクロバスには68歳の男性運転手のほか、ソフトテニス部の男子高校生20人の合わせて21人が乗っていました。マイクロバスに乗っていた高校生の重軽傷者17人のう