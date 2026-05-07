悪気がなく人を傷つけてしまった…という経験を持つ人も多いのではないでしょうか。ぼのこさんの作品『アパレる231〜235話』では、人への伝え方で苦悩する新人の様子が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、あわせて約4300のいいねが寄せられました。【漫画】『アパレる231〜235話』1（全編を読む）アパレルショップの新人・シズ川は、リーダーに上の棚の荷物を取ってほしいと頼まれ、軽々と荷物を取ります。