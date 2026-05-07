レクサス新型「TZ」世界初公開！レクサスは2026年5月7日、ブランド初のBEV専用3列シートSUVモデルとなる新型「TZ」を世界初公開しました。日本国内での発売は2026年冬頃を予定しています。1989年の創業以来、常にイノベーションを追求してきたレクサスは、2025年に開催された「ジャパンモビリティショー2025」にてブランドメッセージ「DISCOVER ―誰の真似もしない―」を掲げ、個々のお客様に唯一無二の体験価値を提供するブラ