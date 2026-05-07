瀬戸内地方は、高気圧に覆われて、全域で晴れています。昼過ぎ以降もおおむね晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山で26度、津山で27度、高松で24度の予想です。6日よりも3度前後気温が高く、6月並みの気温のところがあるでしょう。 8日は気圧の谷や湿った空気の影響で、昼過ぎにかけて雲が広がりますが、夕方からは晴れる見込みです。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山で16度、津山で14度、高松で17度の見