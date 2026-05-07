投稿者さんの娘は高校の部活動に入ったばかり。期待や不安を抱えながら入部したものの、わずか数日で「やめたい」と言われたそう。続けさせるべきか、それとも本人の気持ちを尊重すべきか……今回は、そんなお悩みです。こうした悩みは特別なものではなく、似た経験をもつママもいるのではないでしょうか。『入部4日目でやめたいって……。半年分の部費3千円、チームジャージ類購入2万円、合宿費2万5千円をすでに支払った。まだ4回