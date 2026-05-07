転職、引っ越し、働き方の変化--よくあるライフイベントが、高額療養費制度の利用者の生活を瞬く間に崩壊させる可能性があることをご存知だろうか。これは運が悪い人だけが痛い目を見るケースではない。日本で働く誰しもが、破滅的医療支出によって生活が困窮する危険性を帯びていることだという。 【図】多数回該当で医療費が安くなることを、まるで回避しているかのように設計されたシステム 書籍『高額療養費制