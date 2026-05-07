５月６日で大型連休が終わったという人も多いのではないでしょうか。７日朝の札幌中心部にはいつもの通勤風景が戻りました。６日までで最大８連休の２０２６年のゴールデンウイーク。どのように過ごしたのか聞いてみるとー（マチの人）「東京に実家があって約１週間、里帰りしていました。高校の友人と会ったり家族と一緒にご飯を食べに行ったり、ゆっくり過ごすことができました」（マチの人）「５連休でした。