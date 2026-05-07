吉田優利が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」を終えると、スペイン語で「グラシアス（ありがとう）」、続けて「バイバイ メキシコ」と記し、滞在中に撮影した写真20枚を一挙に投稿した。【写真】長袖の水着姿でプールを楽しむ吉田優利（全20枚）中でも枚数が多かったのは、鮮やかなピンクでヤシの葉がデザインされた長袖のラッシュガード（紫外線から肌を守るマリンスポーツウェア）