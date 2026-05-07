来期の業績モメンタムを見る重要性 3月期決算企業の本決算発表が本格化し、市場はまさに決算シーズンの只中にあります。直近年度の実績が明らかになると同時に、企業の業績見通しに対する関心は、2027年3月期となる今年度の業績がどのように推移するのかへと向かっています。 もっとも、株価は足元の業績水準だけでなく、将来に向けた成長期待を織り込んで形成されます。そのため、投資判断においては今年度の業績だけでな