大阪の南海電鉄が、一時運転を見合わせました。 午前11時の情報で、運転を見合わせているのは、南海高野線のなんば駅と堺東駅の間です。 南海電鉄によりますと、7日午前10時38分頃、新今宮駅で発生した車両故障のためだということで、その後11時10分に運転を再開したということです。 この影響でダイヤに乱れが出ています。