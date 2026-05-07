◇ア・リーグヤンキース1−6レンジャーズ（2026年5月6日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が6日（日本時間7日）、本拠でのレンジャーズ戦に「2番・右翼」で先発出場。メジャー単独トップとなる15号本塁打を放ったが、チームは敗れて連勝が5で止まった。第2打席まで連続三振に倒れていたジャッジは、0−6の6回2死の第3打席で相手先発・イオバルディのスプリットを捉え、中堅右に15号ソロを放り込