「タイガース０−４レッドソックス」（６日、デトロイト）レッドソックス・吉田正尚外野手が「５番・ＤＨ」で７試合ぶりに先発出場。４打数２安打の活躍で打率を３割に乗せ、・３１０とした。四回の第２打席に中前打を放ち、追加点を演出すると、六回にもセンターへと運んだ。メジャー４年目の吉田はここまで３５試合のうち、２１試合（先発１３試合）に出場し、本塁打こそないが、打率・２９６、５打点、出塁率・４１５。