【ワシントン＝坂本幸信】ベッセント米財務長官が１１日から日本を訪れ、高市首相や片山財務相らと会談する方向で調整していることが６日、わかった。円安・ドル高傾向が続く外国為替市場の動向や、１４〜１５日に予定されている米中首脳会談を前に、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制などについて議論するものとみられる。複数の関係者によると、ベッセント氏は１２日に首相や片山氏のほか、日本銀行の植田和男総裁と