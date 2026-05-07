4月に芸能活動の再開を公表していた俳優の広末涼子さんが、バースデースペシャルライブを開催することが発表されました。【写真を見る】【 広末涼子 】7月に46歳バースデーライブ開催へ「あの日の最高の夜を再び」音楽活動再開（広末さんコメント全文）バースデースペシャルライブ「Best Day Ever〜Crecent River」の開催日時は、7月18日・24日・25日の3日間、会場は、2024年12月にも広末さんのライブが開催された東京・丸の内の『