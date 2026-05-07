チャンネル登録者数211万人の筋肉系YouTuberのぷろたんさんが、2026年4月28日に公式YouTubeチャンネルを更新。新妻と本音を語り合った。お互いの第一印象はよくなかった？26年4月4日に結婚したことを発表したぷろたんさん。22年2月8日に丸の内OLレイナさんと2年間婚姻関係にあったことと離婚したことを発表しており、今回は再婚となる。動画では、夫婦でドライブしながら、新婚ならではのトークをスタート。「付き合うと決断したき