動けない体で何とか工夫しようとする妻。でも、それって本当に正しい対応なんでしょうか…。妻だけが頑張る、夫は知らんぷり…こんな状況が続いたら、妻の心だって壊れてしまいますよね。そして事態は、予想外の展開へ…。>>【まんが】妻だって倒れます(ウーマンエキサイト編集部)