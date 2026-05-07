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東京時間10:41現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24411.00（+520.00+2.18%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4716.10（+21.80+0.46%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 連休明けの東京金は大きく上昇スタート