【北欧通貨】政策金利は据え置き見込み、方向性探る=スウェーデンクローナ 16時半スウェーデン国立銀行（リクスバンク）金融政策会合は政策金利を現行の1.75％で据え置く見込み。声明などで物価高警戒を強く見せてくるかどうかが注目される。 ドルクローナは直近9.15－9.35のレンジ内での上下となっており、次の方向性を探る展開となっている。 対円では介入とみられる動きで下げた後、