【新興国通貨】ドル人民元は6.80台、2023年2月以来のドル安元高＝中国人民元 ドル人民元は6.8040元まで下げる。ドル全面安もあって、下げが続いており、2023年2月以来のドル安元高となっている。オフショア人民元は6.8023まで下げている。 対円では介入とみられる動きなどに下げる場面が見られたため、もみ合い。昨日は一時23.152まで上昇後、22.741円を付けた。その後の反発に22.90台中心の推移。 CNYJPY 22.942USDC