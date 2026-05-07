ドルペソは17.23ペソ台。昨日の17.50台からドル安が進む展開。中東情勢を受けたドル全面高の流れが重石。 ペソ円は昨日一時9.10円台を付けたが、介入とみられる円買いに8.96円前後までげえ楽。その後9.07円台に戻すなど上下の動き。 USDMXN17.2310MXNJPY 9.0626