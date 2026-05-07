USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.406.588.437.86 1MO8.105.736.726.62 3MO8.105.916.896.88 6MO8.286.117.147.20 9MO8.326.217.357.37 1YR8.426.447.627.54 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.439.997.28 1MO7.008.826.64 3MO7.439.036.89 6MO7.859.367.12 9MO8.129