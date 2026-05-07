ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が、７日までに自身のインスタグラムを更新。家族写真をアップした。佐野は「家族で爆裂かましてきた」とつづり、家族で水族館などを訪れた写真をアップ。家族７人でポーズを決めて写るカットなどを披露し仲睦まじい様子を見せた。この投稿にファンからは「最強爆裂家族すぎてる、、、」「ご家族と過ごせてよかったねみんなで爆裂最高素敵