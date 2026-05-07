2025年に6年ぶりにグラビア復帰を果たすと、瞬く間に各雑誌の表紙を飾ったErika、百瀬まりなの“エリマリ姉妹”。そんな彼女たちのファースト写真集「fericire」（講談社）が3月25日に発売された。ベトナム・フーコック島で撮影された作品でも抜群の姉妹愛を見せた2人は取材中も息ぴったり。グラビア復帰を果たした理由から、写真集の見どころ、今後の目標について語ってくれた。【写真】清楚なホワイトカラーなのに”目のやり場