【前後編の後編／前編を読む】妻への「劣等感」が消えない有名企業勤務でシゴデキ、一方の僕は無職で酒びたり…「あなたは悪くない」と支えてくれた妻が別れを告げたワケ地方の小さな商店の次男として生まれた海老名信克さん（45歳・仮名＝以下同）は、スポーツ推薦で入った大学をケガで中退し、生きる気力を失いかけたとき、マネージャーだった瑛美子さんに支えられた。その後、結婚し娘に恵まれたが、有名企業で活躍する妻へ