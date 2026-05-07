【前後編の前編／後編を読む】人妻がやたらとグイグイ頼ってくる不在がちな夫の代わりに息子の家庭教師、棚の修理まで…45歳男性を待っていた“おあずけ”より辛い仕打ち恋愛感情が相手と自分との間で五分五分になることはまずない。多くの場合、どちらかがどちらかをより好きだという力関係が生じ、やはり｢惚れたが負け｣になりやすい。惚れた限りはどうしても弱気になり、相手の言いなりになりがちだからだ。海老名信克さん