『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月7日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「有料袋の地域の方は紙パックの飲み物を、開いて、水で流して、スーパーに持っていけば、節約になりますよ！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「有料袋の地域の方は紙パックの飲み物を、開いて、水で流して、スーパーに持っていけば、節約になり