お義母さんを必要以上に甘やかす義家族！お義父さんと旦那さんのあいだで完結しているならいいのですが…多少なり自分も巻き込まれるからいやなんですよね。ある日、お義父さんが倒れたことによりそのことが顕著に…!!>>【まんが】頼りすぎの義母(ウーマンエキサイト編集部)