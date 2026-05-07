少女買春などの罪で起訴され自殺したアメリカの富豪、エプスタイン元被告による「遺書」とされる手書きのメモが公開されました。ニューヨーク・タイムズは6日、2019年7月当時、エプスタイン元被告と刑務所の同じ部屋に収監されていた受刑者が、その場にあったコミック本の中から発見したというメモを連邦判事が公開したと報じました。メモには、「彼らは数か月にわたって私を調査したが、何も見つけられなかった」と記された上で、