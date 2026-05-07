モデル・舞台俳優で、ミュージシャン田中正一（55）の音楽グループVITAL STATISTICSシーズン2にフジサワ名義で参加する、藤澤友千菜（37）が6日、インスタグラムを更新し「私事ですが実は…結婚して、家族が増えました」と結婚と出産を報告した。第1子の足の写真を投稿し「人生何が起きるかわかりませんね…1年前の私には想像もつかなかった今です」と率直な思いをつづった。「久々にストーリーを上げた時にまた舞台楽しみにしてい