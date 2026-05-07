若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。5月5日（火）に放送された同番組では、令和の国宝級アイドルが描いた衝撃作品にスタジオが唖然とする場面があった。【映像】令和の国宝級アイドル、衝撃の絵を描いてしまい…若槻千夏も唖然「本当に気持ち悪い」今回のゲストは、前回に続いてAKB48の“いともも”こと伊藤百花（22歳）。SNSで「令