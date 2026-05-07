Bリーグの年間王者を決する「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」が5月7日から幕を開ける。過酷なレギュラーシーズンを勝ち抜いた8チームが、頂点をかけて火花を散らす。 先陣を切るのは、全体1位の長崎ヴェルカvsワイルドカード4位のアルバルク東京。西地区初優勝を果たして初のCSに挑む長崎は、90試合連続でチケット完売中のハピネスアリーナを味方につけ初戦突