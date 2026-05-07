ＪＶＣケンウッドは大幅安。連休前１日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を３６４０億円（前期比２．０％増）、最終利益を１５０億円（同１０．６％減）と発表。配当予想は２０円（前期１８円）とした。無線システム事業の復調を見込み、営業利益段階では増益を確保するものの、生産グランドデザインに基づく改革費用などを織り込み最終利益はマイナスとなる見通し。これがネガティブ視されているようだ。